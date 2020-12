. Die Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) berichtete über den Stand des Vergleichsangebots zuletzt Anfang November. Und am 15,12,2020 erfolgte die Annahme des Vergleichsvorschlags in den letzten beiden letzten Gläubigergruppen, durch eine Highcourt-Anordnung ermöglicht. So wurde der wahrscheinlich größte Brocken auf dem Weg zum Vergleich mit den Geschädigten des Bilanzbetruges aus dem Weg geräumt. Hierzu später mehr. Aktuell wurde eine andere "Altlast" zufriedenstellend geklärt. Steinhoff wollte bereits vor Jahren die restlichen Immobilien in Südafrika verkaufen und hier findet ...

