Wien (www.fondscheck.de) - Universal-Investment (UI) kauft die irische Fondsverwaltungsgesellschaft Metzler Ireland Limited (MIL), so die Experten von "FONDS professionell".Sie solle nach eigenen Angaben neben den Gesellschaften in Deutschland und Luxemburg das dritte "Fonds-Service-Hub" der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) werden und vor allem internationale Asset Manager bedienen. Mit der Übernahme möchte UI seinem Ziel, bis 2023 die führende europäische Service-KVG zu werden, ein Stück näher kommen. Dafür sei Irland als wichtiger Auflagestandort für europäische Fonds bestens geeignet. Zumal der irische Fondsmarkt nach dem Brexit noch weiter an Bedeutung gewinnen werde. ...

