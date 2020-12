Wie wir bereits in den letzten Kommentaren zum Themendepot Edelmetalle mehrfach ausgeführt haben, werden wir die vorhandene Liquidität, die in der sich nun dem Ende neigenden Konsolidierung der enormen Gewinne seit Jahresmitte gute Ergebnisse bei der Steuerung des Value at Risk des Themendepots geleistet hat, nun sukzessive wieder abbauen und dabei zum Teil die zuvor ausgestoppten Werte zurückkaufen.Dazu gehören SSR Mining (CA7847301032) und Evolution Mining (AU000000EVN4).Zum anderen haben wir bereits darauf hingewiesen, dass der Platinpreis seinen langfristigen Abwärtstrend beendet hat.

