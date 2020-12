Zum großen Verfallstag an den Terminbörsen legen die großen US-Indizes erstmal neue Rekordmarken. Doch bereits kurze Zeit später geben viele Notierungen nach. Im Verlauf des Freitags könnte es an mehreren Stellen wegen des Hexensabbat noch recht turbulent werden. Nach Börsenschluss hat die Fed dann noch etwas mitzuteilen... Nach einer Woche der Rekorde erreichen die Indizes an der Wall Street zum großen Verfallstag neue Rekordmarken. Der Dow Jones steigt anfangs bis auf 30.343 Zählern. Auch der ...

