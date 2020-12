Frankfurt a.M. (ots) - Der insolvente Paketreiseanbieter GTW Grimm Touristik Wetzlar GmbH (GTW) ist gerettet: Eine Gruppe namhafter Touristikunternehmen kauft die Wirtschaftsgüter der GTW und führt die touristischen Aktivitäten des Unternehmens mit einem Jahresumsatz von zuletzt rund 30 Millionen Euro fort.Das Investorenkonsortium besteht aus den Unternehmen MAK-Kreuzfahrten, Falktours, Frankenland Travel Group, STEWA Touristik und dem bisherigen Geschäftsführer Uwe Schneider. Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen GTW Touristik GmbH mit Sitz in Wetzlar.Die Gesellschafter sind zuversichtlich, dass nach dem Abflauen der Pandemie gute Marktchancen bestehen. GTW wird dann beispielsweise im Eventbereich, bei Studien- und Rundreisen sowie auf Kreuzfahrten im deutschsprachigen sowie internationalen Markt attraktive Reiseprodukte anbieten. Die Flussreisen 2021 der von Grimm Touristik Wetzlar aufgelegten Touren werden von Lüftner Cruises mit den beliebten Amadeus-Schiffen wie "MS Amadeus Rhapsody" und "MS Amadeus Classic" durchgeführt und von GTW betreut und abgewickelt.Im Rahmen des Asset Deals wurde auch die Schweizer Incoming-Gesellschaft Fortuna Reisen AG in Sursee gekauft.Die GTW hatte am 25. September 2020 Insolvenz angemeldet, nachdem coronabedingt die europäische Reisebranche vollständig zum Erliegen kam. Seitdem hat der vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Rittmeister von der Kanzlei REIMER (https://www.reimer-rae.de/anwaelte/thomas-rittmeister/) den Geschäftsbetrieb zunächst stabilisiert, fortgeführt und einen Investorenprozess eingeleitet. "Mit dem Verkauf an die Investorengruppe haben wir für alle Beteiligten die beste Lösung gefunden. Die hohe Unsicherheit, wann wieder Gruppenreisen stattfinden dürfen, war und bleibt für die zukünftige Unternehmensplanung die größte Herausforderung", sagt Rittmeister.Mit dem Unternehmensverkauf wurde die Frankfurter M&A-Beratung Falkensteg beauftragt. Der Verkaufsprozess traf auf hohes internationales Investoreninteresse und konnte nach nur zwei Monaten beendet werden. Das erfolgreiche Bieterkonsortium zeigte die beste Lösung gegen die Reisebeschränkungen sowie für den hohen Vorfinanzierungsbedarf in den Wintermonaten auf. "Die Investoren übernehmen ein beachtliches unternehmerisches Risiko, um die GTW langfristig wieder zu alter Größe zu führen. Es zeigt zudem einen enormen Zusammenhalt der Unternehmer in der Touristik, die alle mit den schweren Marktbedingungen konfrontiert sind", erklärt Falkensteg M&A-Berater Johannes von Neumann-Cosel.Zu GTW Touristik GmbH (https://www.grimm-touristik.de/home): Das vor mehr als 40 Jahren gegründete Unternehmen organisiert maßgeschneiderte Reiseangebote - inklusive Hotelbuchungen, Flüge, Schiffe, Bustransfers und Reiseleitung vor Ort. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit besteht in der Durchführung von Flusskreuzfahrten sowie von Rund- und Studienreisen innerhalb von Europa. Kunden sind rund 1.500 gewerbliche Reiseveranstalter europaweit (B2B), etwa Reisebüros, Busunternehmen oder Anbieter von Gruppenreisen.Zu REIMER (http://www.reimer-rae.de): REIMER ist eine auf das Insolvenz- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit mehr als 80 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg, Kiel, Frankfurt, Hannover, Lübeck, Rostock, Mannheim und Flensburg. Die Partnergesellschaft zählt mit elf Insolvenzverwaltern und mehr als 20 Rechtsanwälten zu den größten und versiertesten deutschen Insolvenzrechtskanzleien.Zu FalkenSteg (https://falkensteg.com/): FalkenSteg berät Entscheider aus europäischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie internationalen Beteiligungsgesellschaften in den Bereichen Corporate Finance, Debt Advisory, Restrukturierung und Real Estate. Mit dem auf Sondersituationen ausgerichteten Beratungsansatz steht FalkenSteg für anerkannte Umsetzungskompetenz, operative Exzellenz und enge partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe. Der Beratungsspezialist begleitet Kunden bei ihrem Turnaround beginnend von Finanzierungsprojekten, Immobilienmanagement über Unternehmenstransaktion bis hin zur außergerichtlichen Sanierung oder Restrukturierung im Rahmen von Insolvenzverfahren. Das FalkenSteg-Team ist bundesweit aufgestellt und besteht aus 35 Experten.Insolvenzverwaltung: REIMER- Rechtsanwalt Thomas Rittmeister (Insolvenzverwalter)- Rechtsanwalt Hendrik Gittermann (Partner)- Rechtsanwalt Joachim Lotter (Insolvenzrecht)- Rechtsanwältin Anja Göttsch (Arbeitsrecht) M&A-Beratung: Falkensteg Corporate Finance GmbH- Johannes von Neumann-Cosel (Partner)- Georg Nikolaus von Verschuer (Director)- Lukas Hees (Analyst) Rechtliche Beratung Konsortium: Rechtsanwälte Prof. Dr. Ekey & Kollegen- Rechtsanwalt Manuel Jansen