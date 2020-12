Die Rekordjagd beim AKTIONÄR Hot-Stock ABO Wind findet kein Ende. Am Freitag hat der Konzern bekannt gegeben, zwei argentinische Solarprojekte verkauft zu haben. Dies führt bei der Aktie zu einem deutlichen Kursplus und einem neuen Allzeithoch. Die Aussichten bleiben weiter gut.Die zwei Projekte in Argentinien haben eine Kapazität von jeweils rund zehn Megawatt und wurden an ein europäisches Unternehmen veräußert, das sich auf Erneuerbare Energien spezialisiert und den Baubeginn im kommenden Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...