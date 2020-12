Die neue Plattform liefert die schnellsten und am besten skalierbaren über die Edge bereitgestellten Websites

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit für ein besseres Internet, kündigte heute die Veröffentlichung von Cloudflare Pages an, der Website-Entwicklungsplattform der nächsten Generation mit außergewöhnlicher Performance, Sicherheit und Skalierbarkeit sowie einem attraktiven Preis. Cloudflare Pages ist JAMstack-kompatibel und bietet außergewöhnliche Sicherheit, Skalierbarkeit, Preise und Performance bis zu doppelt so schnell wie andere Plattformen. Cloudflare Pages bietet Entwicklern eine einfachere, schnellere und kooperativere Möglichkeit, kostenlos Websites zu erstellen.

"Vom ersten Tag an wurde Cloudflare für den Einsatz von Entwicklern gebaut. In den letzten zehn Jahren haben sich Millionen von Entwicklern auf unsere Netzwerkleistung und Sicherheitsdienste verlassen. Mit Cloudflare Pages bieten wir ihnen jetzt eine skalierbare, schnelle, sichere und kostengünstige Plattform, um Anwendungen der nächsten Generation zu erstellen, die sie weltweit einsetzen können", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Intern sind wir der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein einzelner Entwickler ein milliardenschweres Unternehmen im Alleingang aufbauen wird. Wir hoffen, dass Cloudflare Pages die Bausteine liefern wird, die dabei helfen, diese Überzeugung Wirklichkeit werden zu lassen."

Performance im Web war schon immer ein Kampf gegen Lichtgeschwindigkeit der Zugriff auf eine Website aus London, die von Seattle (Washington) aus bereitgestellt wird, bedeutet, dass jede einzelne Asset-Anfrage über 7.000 Meilen zurücklegen muss. Cloudflare Pages ist der nächste Durchbruch im Kampf um die Web-Performance, indem ganze Websites direkt an der Edge des Internets und damit näher an den Endbenutzern erstellt werden. Mit Cloudflare Pages können sich Entwickler auf die Erstellung brillanter Websites konzentrieren, anstatt Zeit mit der Integration uneinheitlicher Systeme zu verbringen. Pages lässt sich nahtlos in GitHub integrieren, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen, um Feedback von verschiedenen Beteiligten zu sammeln und zu integrieren und um diese Änderungen schnell an die Edge zu übertragen.

Cloudflare Pages bietet Entwicklern eine breite Palette von Vorteilen:

Massiv skalierbar : Aufbauend auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare, das mehr als 200 Städte in über 100 Ländern umfasst.

: Aufbauend auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare, das mehr als 200 Städte in über 100 Ländern umfasst. Kollaborativ: Pages generiert automatisch Vorschaulinks für jede Festschreibung, so dass alle Beteiligten auf einfache Weise Feedback geben können. Benutzer können kostenlos eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern zu den einzelnen Projekten hinzufügen, was Pages ideal für Teams jeder Größe macht.

Pages generiert automatisch Vorschaulinks für jede Festschreibung, so dass alle Beteiligten auf einfache Weise Feedback geben können. Benutzer können kostenlos eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern zu den einzelnen Projekten hinzufügen, was Pages ideal für Teams jeder Größe macht. Einfache Bereitstellung: Direkte Bereitstellung auf der Edge von Cloudflare mit Git-Integration.

Direkte Bereitstellung auf der Edge von Cloudflare mit Git-Integration. Leistung: Cloudflare Pages laufen auf der Edge von Cloudflare, innerhalb von 100 Millisekunden für 99 der mit dem Internet verbundenen Menschen in der entwickelten Welt, was zu Geschwindigkeiten bis zu doppelt so schnell wie bei anderen Plattformen führt.

Cloudflare Pages laufen auf der Edge von Cloudflare, innerhalb von 100 Millisekunden für 99 der mit dem Internet verbundenen Menschen in der entwickelten Welt, was zu Geschwindigkeiten bis zu doppelt so schnell wie bei anderen Plattformen führt. Sicher per Design: Erstellen Sie Ihre Website voller Vertrauen mit kostenlosem SSL als Standard und der WAF von Cloudflare nur einen Klick entfernt. Cloudflare bietet zudem Unterstützung für die neuesten Webstandards mit HTTP/3, QUIC und Bildkomprimierung direkt nach der Installation.

Erstellen Sie Ihre Website voller Vertrauen mit kostenlosem SSL als Standard und der WAF von Cloudflare nur einen Klick entfernt. Cloudflare bietet zudem Unterstützung für die neuesten Webstandards mit HTTP/3, QUIC und Bildkomprimierung direkt nach der Installation. Kosteneffektiv: Cloudflare Pages hat einen der besten kostenlosen Pläne der Branche, der unbegrenzte Bandbreite, Anfragen und Admin-Konten kostenlos zur Verfügung stellt.

Cloudflare Pages hat einen der besten kostenlosen Pläne der Branche, der unbegrenzte Bandbreite, Anfragen und Admin-Konten kostenlos zur Verfügung stellt. Integriert in die Cloudflare Workers-Plattform: Entwickler können durch die direkte Integration mit Workers eigene APIs schreiben und haben über Workers KV und Durable Objects Zugriff auf den direkten Speicher.

"Cloudflare Pages macht es für unsere Agentur wirklich einfach, Termine einzuhalten, um statische Websites für unsere Kunden zu erstellen", sagt Matt Weinberg, Mitbegründer und Präsident für Entwicklung und Technologie bei Happy Cog. "Wir müssen uns keine Sorgen mehr über die Skalierung machen, wenn der Traffic rund um die Starttermine steigt. Wir sind außerdem sehr gespannt darauf zu sehen, welche leistungsstarken Anwendungen wir durch die Kombination von Cloudflare Pages und Workers erstellen können."

