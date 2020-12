NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,10 Euro belassen. Das Papier bleibe zudem auf der sogenannten "Conviction Buy List". Analystin Lisa Yang widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Studie dem jüngsten Verkauf weiterer Anteile an Universal Music an den chinesischen Konzern Tencent und dem geplanten Börsengang der zuletzt mit 30 Milliarden Euro bewerteten Musiksparte. Ihrer Meinung nach dürfte der Markt auf alle Nachrichten positive reagieren, die deutliche Einnahmen versprechen./tav/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 09:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000127771

