Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Moderna, denn nach der Empfehlung zur Impfstoffzulassung macht Präsident Trump Tempo. Bei den Verkäufen steht Tesla unter Beobachtung, denn die Bauarbeiten in der Gigagfactory in Brandenburg sind gestoppt.