DJ PTA-News: startup300 AG: Anleihe (mit Wandlungsrecht) im Ausmaß von EUR 1,85 Millionen gezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta032/18.12.2020/16:45) - Die Zeichnungsfrist für die 3% Wandelschuldverschreibungen 2020-2025 der startup300 AG endete am 17. Dezember 2020. Die startup300 AG gibt bekannt, dass im Rahmen eines prospektfreien Angebots Wandelschuldverschreibungen im Ausmaß von EUR 1,85 Millionen von Privatanlegern gezeichnet wurden.

18. Dezember 2020 Der Vorstand

Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER STARTUP300 AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. DIE PRIVATPLATZIERUNG DER ANLEIHE WURDE BEREITS DURCHGEFÜHRT.

(Ende)

Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at

ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1608306300288 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 10:45 ET (15:45 GMT)