Die allianz-Aktie war am Donnerstag auf ein neues Neunmonatshoch gestiegen, konnte dieses aber nicht bis zum Handelsschluss verteidigen. Am Tag des Hexensabbats sah es zunächst danach aus, als ob sich die Gewinnmitnahmen fortsetzten, doch im Laufe des Tages schlugen die Allianz-Bullen zurück. So richtig raus traut sich der DAX-Riese aber noch nicht.Die charttechnische Vorgabe ist eindeutig: Die Aktie des Münchner Versicherers muss über 201 Euro schließen, damit ein neues Kaufsignal generiert wird. ...

