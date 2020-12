Der Bitcoin hat in den letzten Tagen kräftig Gas gegeben und auf Wochensicht fast 25 Prozent an Wert zugelegt. Bei rund 23.642 Dollar hat er am Donnerstag ein neues Allzeithoch markiert - auf den Tag genau drei Jahre nach dem bisherigen Rekordhoch vom 17. Dezember 2017. Angesichts dieser Performance ist die kleine Verschnaufpause vor dem Wochenende kein Grund zur Sorge. Der Bitcoin-Kurs verliert am Freitagnachmittag auf 24-Stunden-Sicht rund drei Prozent und fällt damit in den Bereich von 22.400 ...

