Die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street stehen heute deutlich im Zeichen des Hexensabbats - viel nervöses auf und ab, die Volatilität springt an! Die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street stehen heute deutlich im Zeichen des Hexensabbats - viel nervöses auf und ab, die Volatilität springt an! Dazu kommt noch das "Platz-machen" für Tesla (die Tesla-Aktie natürlich heute mit einem neuen Allzeithoch). Hinterläßt die Tesla-Integration Spuren bei den anderen großen US-Tech-Aktien? Neben dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...