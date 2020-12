Halle/MZ (ots) - Der Niedergang ist hausgemacht. Wie schon viele Traditionsvereine, Kaiserslautern etwa oder der Hamburger SV, droht auch S04 an überzogenen Zielen, Machtkämpfen und Planlosigkeit zu Grunde zu gehen.



Unter dem mächtigen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, inzwischen Geschichte, wollte Schalke ganz vorn auf der europäischen Bühne mitspielen. Viel Geld wurde in teure Spieler gesteckt. Der Erfolg blieb aber oft aus. Weil auf der Führungsebene gegeneinander gearbeitet wurde. Weil überhastet immer wieder Trainer und Manager ausgetauscht wurden. Weil sich so nie ein kontinuierliches Erfolgskonzept entwickeln konnte.



