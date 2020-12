Halle/MZ (ots) - Da werden analoge Parteitage wie am Wochenende in Magdeburg veranstaltet. Da nehmen Bundestagsabgeordnete trotz Infektion an Sitzungen teil. Da wendet sich die Bundestagsfraktion gegen die Maskenpflicht.



Es handelt sich um eine Form der Sabotage, die sich nicht mehr wie in der Flüchtlingskrise gegen Migranten richtet, sondern gegen die Schwächeren im eigenen Land - nicht zuletzt im Osten Deutschlands, wo es mehr sozial Schwache gibt, die häufiger Vorerkrankungen haben. Dass die Schwachen sterben, nimmt die AfD billigend in Kauf. Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz entscheidet, ob es die AfD zum Verdachtsfall hochstuft, dann wird es das zu berücksichtigen haben.



