Halle/MZ (ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) schöpft privat die Lockerungen zu Weihnachten nicht aus. Er feiere "ohne meine Kinder und Enkel aus Wittenberg und Bayern und zum ersten Mal in meinem Leben auch ohne meine jetzt 91-jährige Mutter", sagte Haseloff der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Haseloff weiter: "Meine Frau und ich werden Heiligabend und Weihnachten alleine zu zweit zu Hause sitzen. Für alle Kontakte und die Bescherung werden wir elektronisch über Facetime zugeschaltet. Wir gehen auch das erste Mal in unserem Leben nicht zur Christnacht, sondern weichen auf einen Gottesdienst am ersten oder zweiten Weihnachtstag in einer Kirche in der Umgebung von Wittenberg aus - mit wenigen Teilnehmern und entsprechenden Schutzmaßnahmen." In Sachsen-Anhalt dürfen zu Weihnachten maximal vier enge Verwandte aus höchstens zwei Haushalten zu Gast sein.



Auch im Corona-Alltag sei er im Privaten "extra vorsichtig". Haseloff: "Meine Frau und ich sind auch zu Hause sehr vorsichtig im Umgang miteinander. Wir halten sogar beim Essen Abstand." Er halte sich an alle Hygiene- und Abstandsregeln. "Ich muss aber immer wieder nach Magdeburg und Berlin, in den Landtag, den Bundesrat und in den Bundestag. Ich möchte ausschließen, dass ich meine Frau anstecke, denn ein Restrisiko bleibt immer", sagte Haseloff dem Blatt. Er lasse sich auch testen, wenn das möglich ist, bisher insgesamt "sechs oder sieben Mal".



