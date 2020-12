Der Bitcoin hat in dieser Woche ein Allzeithoch erreicht. Möglich, dass die Rallye damit noch nicht beendet ist. Aber wer oder was steckt eigentlich hinter dem Hype? Beobachter haben eine Idee. Nach mehreren Anläufen ging es am Mittwochabend dann auf einmal ganz schnell. Der Bitcoin knackte die Marke von 20.000 US-Dollar und kletterte in den nächsten Stunden auf über 23.500 Dollar. Aktuell pendelt der Kurs der wichtigsten Kryptowährung um einen Wert von 23.000 Dollar herum. Innerhalb nur einer einer Woche ging es damit um rund 5.000 Dollar nach oben. Für das Gesamtjahr steht bisher ein...

