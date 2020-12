Jeder Fünfte schlägt seine Tanne selbst84 Prozent der Verbraucher stellen in diesem Jahr einen Baum auf Berlin, 18. Dezember 2020Keine Nadeln im Auto, kein Geschleppe durch das enge Treppenhaus: Jeder zehnte Verbraucher in Deutschland (10 Prozent) kauft seinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr online. Bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...