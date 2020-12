The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.12.2020Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2020ISIN NameAU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD.BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS.CA05453A1084 AVRUPA MINERALSCA13322A2002 CAMEO INDUSTRIES CORP.CA32037R1001 FIRST GLOBAL DATA O.N.DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL RIE00BYQMW233 NABRIVA THERAPEUT. DL-,01KYG4638Y1008 HUA HAN HLTH IND.H.HD-,10KYG970081090 WUXI BIOLOGICS DL-,000025NL0000352565 FUGRO NV CVA NAM. EO-,05US68373P1003 OPES ACQUISIT. DL-,01US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001