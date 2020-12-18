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WKN: A1JJQM ISIN: CA05453A1084 Ticker-Symbol: 8AM 
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Sonstige
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AVRUPA MINERALS LTD Chart 1 Jahr
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AVRUPA MINERALS LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AVRUPA MINERALS
AVRUPA MINERALS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVRUPA MINERALS LTD0,008+25,00 %
BURGERFI INTERNATIONAL INC12,300+9,82 %
FIRST GLOBAL DATA LIMITED--
FUGRO NV3,856-3,02 %
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD3,872-3,20 %
HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLDINGS LTD--
METALLICA METALS CORP0,101-9,82 %
MIDDLE ISLAND RESOURCES LIMITED0,171+35,18 %
NABRIVA THERAPEUTICS PLC ADR2,059+1,18 %
VEREIT INC6,3000,00 %
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