Tesla wird am kommenden Montag im renommierten S&P 500 aufgenommen. Am letzten Handelstag vor der Aufnahme in den großen Index markieren die Aktien des Elektroauto-Pioniers im Nasdaq ein neues Rekordhoch. Droht der Aktie nun das gleiche Schicksal wie anderen Werten, denen nach dem Aufstieg in höhere Index-Gefilde die Luft ausgeht? Am Freitag vor dem 4. Advent legen Tesla-Papiere im frühen US-Handel um bis zu 4,4 Prozent zu auf das neue Rekordhoch bei 684,75 Dollar. Die Marktkapitalisierung steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...