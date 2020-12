Zu den Gewinnern der Coronakrise gehören auf längere Sicht gesehen insbesondere Kurier- und Logistikunternehmen, die auch gerade in der Weihnachtszeit sehr beansprucht werden. Hintergrund dafür ist der starke Anstieg an Auslieferungen von Onlinebestellungen während der Pandemie und damit verbundene Preiserhöhungen. Unternehmen wie etwa die Deutsche Post (DE0005552004) und UPS (US9113121068) können somit von dem immer weiter aufblühenden Onlinehandel profitieren.Auch bei dem Konzern FedEx (US31428X1063) aus den USA, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt und jeden Tag in über 220 Länder liefert, machte sich dies deutlich bemerkbar. Der Paketdienst, der zudem in den USA auch mit der Auslieferung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Pfizer und BioNTech betraut wurde, konnte insgesamt deutlich mehr Umsatz und Gewinn verzeichnen.

