DJ Nike kehrt auf Wachstumspfad zurück und übertrifft Erwartungen

BEAVERTON (Dow Jones)--Nach zwei Quartalen mit pandemiebedingten Umsatzrückgängen in Folge ist Nike wieder auf Wachstumskurs. In seinem zweiten Geschäftsquartal hat der Sportartikelhersteller nicht nur Umsatz und Ergebnis gesteigert, sondern auch die Erwartungen des Marktes geschlagen. Die Aktie legt daraufhin im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um 3,6 Prozent zu auf 144 Dollar und übertrifft damit das Rekordhoch, das sie im regulären Handel am Donnerstag erreicht hatte.

Im seinem zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar von 10,33 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Unterm Strich verdiente Nike 1,25 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 78 von 70 Cent. Analysten hatten laut Factset den Umsatz im Konsens auf 10,55 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie auf 63 Cent geschätzt.

Nike-CFO Matt Friend sprach von "gesunden" Lagerbeständen in allen geografischen Regionen. Die Rückkehr auf Wachstumskurs zeuge von der digitalen Stärke des Unternehmens, aber auch vom disziplinierten Management, sowohl was die Finanzen des Unternehmens als auch die Absatzmärkte angehe.

December 18, 2020

