Am 12. und 13. Dezember fand die zweite China (Weifang) International Kite Industry Culture & Trade Expo in Weifang, Shandong, statt.Das Comprehensive Service Center des Weifang International Kite Festivals erklärte, dass das Ziel des Festivals mit dem Motto "Sharing, Win-win, Innovation, Improvement" darin besteht, die Entwicklung der Drachenindustrie zu erleichtern, die Drachenkultur zu erhalten und den Drachensport zu fördern. Es wurde auch versucht, einen standardisierten und effizienten Drachenhandelsmarkt zu bilden sowie eine zentralisierte Ausstellungs- und Handelsplattform für Drachenhersteller und -händler zu entwickeln.Auf einer Ausstellungsfläche von 9.000 Quadratmetern gab es fünf verschiedene Ausstellungsbereiche: Produkte und Zubehör, kreative Produkte, Produkte des immateriellen Kulturerbes, kulturelle Exponate und Outdoor-Sportprodukte. Es war die größte professionelle Winddrachen-Fachmesse, die weltweit stattgefunden hat.Die lebensechten Figuren der Peking-Oper, die hundert Meter lange Riesenkrake, der drei Stockwerke hohe dreiköpfige Flugsaurier, das farbenfrohe chinesische Neujahrsbild (Nianhua) eines auf Fischen sitzenden Babys. All dies unterstreicht die Winddrachenkultur und macht sie auch Ausstellern und Käufern aus dem In- und Ausland zugänglich. 91 Aussteller und 100 Einkäufer aus China nahmen an der Fachmesse teil und erzielten einen geschätzten Umsatz von 120 Millionen Yuan.Aufgrund der COVID-19-Situation hatte die Fachmesse auch ein Cloud-Ausstellungsprogramm, so dass die Aussteller den ganzen Tag online sein konnten.Derzeit gibt es in Weifang fast 300 Winddrachenunternehmen, die mehr als 80.000 Menschen beschäftigen und einen Produktionswert von mehr als 2 Milliarden Yuan haben. 39 davon sind Exporteure, deren Produkte in mehr als 40 Länder und Regionen exportiert werden. In diesem Jahr hatten die Drachen von Weifang einen Auftritt auf der China International Import Expo (CIIE) und auf dem China International Travel Mart 2020.