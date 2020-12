Was für ein Weihnachtsmensch sind Sie? Backen, basteln und dekorieren oder das Ende des allgemeinen Wahnsinns herbeisehnen? Oder sind Sie eine Mischung aus beidem? Ganz egal, wie man zu Weihnachten steht, eines ist immer gleich: An Weihnachten soll es schön sein. In der "besten Zeit des Jahres" wollen wir uns etwas gönnen. An Weihnachten wollen wir uns und unseren Lieben eine Freude machen. Das gilt vor allem nach einem Jahr wie diesem. 2020 war für jedermann herausfordernd. Als Anleger konnte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...