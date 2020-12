Bühne frei für den letzten Bernecker Aktien-Schnelltest in diesem Börsenjahr. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") stand Moderator Michael Hüsgen im Rahmen von BerneckerTV am 17.12.2020 wieder einmal Rede und Antwort. Schlaglichter:



++ Einleitung und Geschenk-Gutschein über 20 €

++ Perspektive der Börse im Jahr 2021

++ BYD - Umsatzbewertung im Toleranzbereich

++ Huya - Lust auf Gaming aus China?

++ AMS - Fantasie rund um autonomes Fahren steht gegen Unsicherheitsfaktoren

++ Allgeier / Nagarro - Einordnung nach der Aufspaltung

++ Media and Games - im Moment ein wenig heißgelaufen

++ Formycon - Covid-19 Paukenschlag

++ Metro - Jetzt zugreifen?

++ Plug Power - läuft und läuft und läuft, aber ...





