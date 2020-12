Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass Coinbase sein IPO in New York vorbereitet. Abgesehen von dem passenden Marktumfeld braucht das Unternehmen natürlich den Segen der amerikanischen Regulierungsbehörden. Was ohne Zweifel die grösste Hürde für eine Kryptobörse in den USA ist.Coinbase wäre die erste grosse Kryptobörse, die sich an der Wall Street notieren lässt. Gestern wurde bekannt, dass das Unternehmen einen Entwurf für einen Antrag auf ein IPO bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat. Das ist ein noch relativ früher Schritt im IPO-Prozess, sodass bestenfalls im Januar oder Februar mit dem eigentlichen Börsengang gerechnet werden kann.

