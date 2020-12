In einem Online-Beitrag des Zürcher Trends vom 7. Dezember 2020 haben wir uns bereits positiv zur Klöckner-Aktie (DE000KC01000; war WKN: KC0100) geäussert. Trotz eines zwischenzeitlich scharfen Kursrücksetzers entwickelte sich die Aktie bis heute nochmals stark nach oben. Nach der jüngsten Prognoseerhöhung des Duisburger-Stahlhändlers ist mittlerweile die Zahl der Investoren, die von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugt sind, deutlich gewachsen. Auch wir sehen mit der Anhebung des Firmenausblicks ein sehr positives Signal, dass sich die fundamentale Erholung beim Klöckner-Konzern mit grosser Wahrscheinlichkeit mittelfristig fortsetzt.Nachdem Klöckner am späten Abend des 8. Dezembers Marktspekulationen auf eine Übernahme des eigenen Unternehmens mit einem offiziellen Dementi gegenüber trat, kam kurzzeitige Hektik bei der Aktie auf. Im Xetra-Handel sackte das Papier in einer ersten Panikreaktion am Folgetag auf Intradaybasis in der Spitze um 10.5 % ab. Allerdings reduzierte der Anteilschein das Kursminus bis Handelsschluss auf nur noch 1.1 %. Für Aktionäre, die sich aufgrund der kurzzeitigen Verunsicherung von ihren Papieren trennten, wurde das Ärgernis aber noch weitaus grösser. Denn am 15. Dezember vermeldeten die Rheinländer, dass sich die Stahlnachfrage stärker als zuvor erwartet, erholt hat. Dies gab der ohnehin volatilen Klöckner-Aktie nochmals weiteren starken Auftrieb.

