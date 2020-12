Kennen Sie "Der Wanderer über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich? Dieses Gemälde zeigt eindrücklich, was es mit der Lust am Wandern auf sich hat. Das Gemälde entstand 1818 und lässt sich - so Gott will - im neuen Jahr wieder öffentlich bewundern, genauer in der Kunsthalle in Hamburg. Der Wanderlust wurde stets gehuldigt. Zum Beispiel in Reimform im bekannten Frankenlied von Scheffel: "Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, Wer lange sitzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...