GoldIn der abgelaufenen Handelswoche konnten die Edelmetalle zum Teil deutlich zulegen. Zwar standen die Kryptowährungen wieder einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit, was zu gewissen Umschichtungen von Kapital von Edelmetallen in Kryptowährungen geführt haben könnte.Gleichwohl war die Berichtswoche für die Edelmetalle insgesamt positiv. Der US-Dollar verlor in dieser Woche gegen den Euro 1,18 % auf 1,22524 Dollar je Euro. Und auch gegen den Schweizer Franken legte der Euro 0,43 % zu.Die Kryptowährungen stahlen allerdings die Show. Bitcoin legte etwa gegenüber der Vorwoche um über 28 % zu und schloss deutlich über der Marke von 20.000 Dollar bei 23.124 Dollar.Die Aktienindizes tendierten im Wochenverlauf erneut stärker, wobei der DAX mit 3,9 % deutlich stärker gewann als der Dow Jones Industrial mit 0,44 %.

