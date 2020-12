Die Wasserstoffbranche gilt als eine der zukunftsträchtigsten Branchen und hat nicht erst in diesem Jahr zahlreiche Anleger euphorisiert. Wirft man einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen wird klar: Die Euphorie am Markt könnte noch eine Weile anhalten.? Wasserstoffbranche mit starkem Börsenjahr? Politische Entscheidungen treiben den Markt weiter an? Unternehmen warten mit positiven Nachrichten aufViele Vertreter der Wasserstoffbranche haben 2020 ein starkes Börsenjahr hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...