Sehen wir eine Weihnachtswoche im DAX mit Allzeithoch-Bescherung? Bis auf 20 Punkte näherte sich der Index dieser Marke schon an. Während an der Wall Street neue Rekorde aufgestellt wurden, sind wir im DAX eher weiterhin zurückhaltend. Rückblick auf die Handelswoche mit Verfallstag Mit einem Rücklauf von der Range-Unterkante startete der DAX bereits schwungvoll in die letzte volle Handelswoche vor Weihnachten. Diesen Schwung nahm er gleich über den ...

