Shopify (WKN: A14TJP) und Baozun (WKN: A14S55) helfen Unternehmen dabei, dank Online-Storefronts und anderen Tools ihre Webpräsenz zu errichten. Shopify, das Anfang dieses Jahres zum wertvollsten Unternehmen Kanadas wurde, wurde 2006 in Ottawa gegründet. Baozun hingegen wurde im Jahr 2007 in Shanghai gegründet. Baozun wird oft als das "Shopify Chinas" bezeichnet, aber es hat nicht ganz so sehr die Anleger angezogen wie Shopify. Das Unternehmen ging 2015 zu einem Preis von 10 US-Dollar pro Aktie ...

