Eine der wichtigsten Investitionsentscheidungen, die du treffen musst, ist die Frage, wohin genau du dein Geld stecken sollst. Indexfonds sind eine großartige Option für den Ruhestand, denn sie sind eine relativ sichere Wahl, die dein Risiko begrenzen kann. Aber kann man als Millionär in Rente gehen, wenn man nur in Indexfonds investiert? Das ist möglich, wenn du eine Strategie hast. Warum in Indexfonds investieren? Indexfonds sind große Sammlungen von Aktien, die einen bestimmten Börsenindex nachbilden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...