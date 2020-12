Uber Technologies (UBER): Überflieger-Aktie weckt Kursphantasien - jetzt ist Geld in der Kasse! >>> CRV 3.4 !!! <<<

Essenslieferungen boomen, aber Zoff mit der Taxi-Branche. Uber Technologies (UBER) verkauft autonomes Fahren und Flugtaxi-Technologie. Jetzt Pullback-Setup!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Uber ging im Mai 2019 an die Börse. Nach der Erholung vom Corona-Crash konsolidierte der Kurs in einer Seitwärtsrange ehe im Oktober nach durchwachsenen Zahlen eine fulminante Rallye einsetzte, die bis zum Allzeithoch am 9. Dezember führte. Den aktuellen Rücksetzer zum 20er-EMA inklusive Umkehrkerze sehen wir als Einladung für ein Long Setup. Im Halbjahresvergleich liegt die Uber-Aktie mit circa 56 Prozent vorn.