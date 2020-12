Seit zwei Wochen steht das Momentum an den internationalen Aktienmärkten auf Jahresendrallye. Ralf Goerke hat dazu die Daten dieser Handelswoche aufbereitet und gibt zudem einen Überblick zum Goldpreis und dem Wasserstoff-Sektor. Dynamik am Aktienmarkt hält an Nach der Rallye der vergangenen Woche ist nun auch der DAX wieder im internationalen Vergleich auf Augenhöhe mit anderen Indizes. Sehen Sie dies hier im Interview direkt: Ralf Goerke blickt ...

