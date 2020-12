DJ SPD legt im Sonntagstrend leicht zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die SPD hat zum Jahresende in der Wählergunst leicht zulegt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, klettern die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (+1 Punkt). Die Union beendet das Corona-Jahr mit unverändert 35 Prozent klar als stärkste Kraft, die Grünen liegen mit unverändert 19 Prozent auf dem zweiten Platz. Die FDP verliert 1 Punkt und kommt in dieser Woche auf 6 Prozent, die Linkspartei kann 1 Punkt zulegen und kommt auf 8 Prozent. Die AfD erhält wie in der Vorwoche 10 Prozent, die sonstigen Parteien würden 5 Prozent wählen.

