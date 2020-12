Frankfurt am Main (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Kritik des Entwicklungsministers an der Lage der Geflüchteten auf Lesbos:



Müller hat offenbar verstanden, warum die Zustände im griechischen - also europäischen - Flüchtlingslager Kara Tepe so "entsetzlich" sind, wie er sagt: Dort wird Abschreckung betrieben. Es soll sich herumsprechen, dass die Flucht nach Europa in unerträglichen Zuständen enden kann. Etwas anderes fällt Müllers Parteifreund Horst Seehofer und der "Flüchtlingskanzlerin" Angela Merkel nicht ein.



Müller sagt, die Fluchtgründe müssten in den Herkunftsländern angegangen werden. Das stimmt. Aber bis dahin müsste Europa seine postkoloniale Schuld wenigstens im Ansatz abtragen und viel mehr Menschen aufnehmen - so wie viele Kommunen und Bundesländer es längst wollen. Nein, sagt die Regierung, der Müller noch angehört. Und das ist fast noch schmutziger als der Dreck von Kara Tepe.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/4796002

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de