Politik (ots) - Entwicklungsminister Gerd Müller beklagte in einem Interview die Zustände in dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos. Dieses sei "offensichtlich nicht besser" als das abgebrannte Lager Moria - "im Gegenteil: Ärzte ohne Grenzen musste jetzt eine Tetanus-Impfaktion starten, weil Babys in nassen Zelten von Ratten gebissen werden". Es herrschen entsetzliche Zustände - mitten in Europa. Dabei hatten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, direkt nach dem Brand in Moria die Errichtung eines Musterlagers in Aussicht gestellt, das - so Seehofer damals - Vorbild sein könne für andere Staaten. Ein solches Musterlager existiert leider nur in der Fantasie.



