Kaum eine Aktie wurde in den vergangenen Monaten so sehr gebeutelt wie die Walldorfer Softwareschmiede SAP. Im Oktober brach die Aktie in Folge der Veröffentlichung schwächerer Geschäftszahlen und eines vorsichtigen Ausblicks über 30 Prozent ein. Im November folgte zwar eine Gegenreaktion - so richtig ging es bei SAP aber noch nicht wieder nach oben. Das könnte sich jetzt ändern, denn zuletzt gab ein richtig starkes Signal!

Kann SAP 2021 die erlittenen Verluste aufholen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...