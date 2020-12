Freiburg (ots) - Es wird Zeit für ein paar Regeln, um die Profiteure der virtuellen Geschäftsmodelle angemessen an den von ihnen verursachten Verwerfungen zu beteiligen. Die Union will Paketlieferungen mit einer Abgabe belegen. Mit den Einnahmen daraus könnten die Innenstädte wieder belebt werden, etwa durch den Umbau von reinen Einkaufszentren in Erlebnisräume. Der Ansatz ist gerechtfertigt. Die Online-Händler nutzen kostenlos die Infrastruktur. Steuern bezahlen sie woanders. Es geht nicht darum, den Online-Handel zu verdammen. Das übergeordnete Interesse an attraktiven Innenstädten rechtfertigt aber eine Abgabe. http://www.mehr.bz/khs356p



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/4796058

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de