Microsoft arbeitet an eigenen Arm-Prozessoren - vornehmlich für die Azure Cloud. Auch Prozessoren für die Surface-Linie könnten langfristig zu erwarten sein. Wie Bloomberg berichtet, arbeitet Microsoft an einem Arm-basierten Chipdesign für die Server der hauseigenen Azure-Cloud. Damit soll der Hersteller die Abhängigkeit von Intel reduzieren wollen, wie das Nachrichtenmagazin aus unternehmensnahen Quellen erfahren haben will. Server-Chips für die Azure-Cloud in Arbeit Die gleichen Quellen sollen verraten haben, dass Microsoft - allerdings mit ...

