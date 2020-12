PRAG (dpa-AFX) - Auch in Tschechien dürfen ab Montag wegen einer Coronavirus-Mutation keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Wie das Gesundheitsministerium in Prag auf Twitter bekannt gab, sollen gleich am Morgen alle damit zusammenhängenden Maßnahmen offiziell verkündet werden. Die tschechische Regierung schließe sich damit den Entscheidungen mehrerer anderer europäischer Staaten an, hieß es in dem Tweet.

Am Sonntagnachmittag hatte die Nachrichtenagentur CTK den liberal-populistischen Regierungschef Andrej Babis mit den Worten zitiert, die Regierung werde am Montag über ein Landeverbot beraten, die Entscheidung werde vom Gesundheitsministerium abhängen./ct/hei/DP/zb