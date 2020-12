NEW YORK (dpa-AFX) - Der Elektroautobauer Tesla wird von diesem Montag an, 21. Dezember, im viel beachteten US-Index S&P 500 vertreten sein. Mit einem Börsenwert von mehr als 600 Milliarden US-Dollar wird das von Elon Musk geführte Unternehmen zu den Top 10 in dem breit gefassten Index sein./ck/mis

US78378X1072, 2455711, US88160R1014