Straumann Group erhält weltweite Vertriebsrechte für Medit-Intraoralscanner

Straumann und Medit bauen auf der bestehenden Partnerschaft mit Laborscannern auf, um Zahnärzten auf der ganzen Welt attraktive intraorale Scantechnologie und Lösungen anzubieten

Medit ergänzt Straumanns breites Angebot an integrierten intraoralen Scanlösungen und unterstützt das strategische Ziel der Gruppe, das führende digitale Ökosystem in der ästhetischen Zahnmedizin zu schaffen

Basel/Seoul, 21. Dezember 2020: Die Straumann Group und Medit gaben heute bekannt, dass sie eine weltweite Vertriebspartnerschaft für Intraoralscanner eingegangen sind, die am 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Die Vereinbarung baut auf der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen auf, die 2019 begonnen hat. Das Ziel der Partnershaft war das Portfolio von Straumann an Scannern für das Dentallabor zu erweitern. Im Rahmen der neuen Vereinbarung erhält Straumann die globalen Vertriebsrechte für die Intraoralscanner von Medit für Zahnarztpraxen. Somit wird das aktuelle Angebot ergänzt und die Position als globaler Partner für integrierte intraorale Scanlösungen gestärkt.

Die südkoreanische Firma Medit mit Sitz in Seoul, ist ein spezialisierter Anbieter von hochpräzisen 3D-Scanlösungen für Zahnmediziner und Dentallabore. Mit einer Reihe von sehr attraktiven Scannern, die eine grosse Bandbreite von Applikationen abdecken, hat Medit seine Position im Dentalbereich kontinuierlich ausgebaut.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält die Gruppe die Vertriebsrechte für die Medit i500 Intraoralscanner, die in die prothetischen und Clear-Aligner-Workflow-Lösungen von Straumann integriert werden. Diese strategische Allianz wird auch den Workflow zwischen Medits offener Plattform Medit Link und Straumanns offenen Softwareplattformen für chirurgische Planung, CAD/CAM-Prothetik und Behandlungsservices wie Smile-in-a-Box umfassen.

Intraorales Scannen ist eine bequeme, moderne Alternative zu den unangenehmen konventionellen Methoden, Abdrücke von den Zähnen des Patienten zu nehmen. Wie auch die anderen Scanner im Portfolio von Straumann kann der Medit i500 mit unterschiedlichen Systemen eingesetzt werden. In Kombination und als Teil des breiten Angebots der Straumann Dentallösungen, das die korrigierende, restaurative und ersetzende Zahnmedizin umfasst, werden sie Teil eines einzigartig leistungsstarken Ökosystems.

Guillaume Daniellot, CEO der Straumann Group, kommentierte: "Ein wichtiges strategisches Ziel der Straumann Group ist es, das führende Ökosystem für die ästhetische Zahnmedizin zu schaffen. Dieses umfasst alle unsere digitalen Lösungen, Dienstleistungen und Geräte mit Partnern und Dritten, um nahtlose Arbeitsabläufe für Zahnärzte und optimale Behandlungsergebnisse für Patienten zu ermöglichen. Intraoralscanner spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit Medit werden wir in der Lage sein, einem weltweiten Netzwerk von Zahnärzten, für die Erschwinglichkeit eine wichtige Rolle spielt, einen Intraoralscanner anbieten zu können".

GB (Guy Bum) Ko, CEO von Medit sagte: "Wir freuen uns und sind stolz, die Partnerschaft mit dem weltweit bekannten Dentalanbieter Straumann Group, bekannt zu geben. Die Scanner von Medit werden für ihre hervorragende Qualität und exzellente Leistung im Dentalbereich hoch geschätzt".

Über Medit

Medit ist spezialisiert auf 3D-Mess- und Scanlösungen für Zahnkliniken und Labore, einschließlich Intraoralscannern. Außerdem entwickelt das Unternehmen Plattformlösungen für die digitale Zahnmedizin, die kollaborative Arbeitsabläufe unterstützen. Zusätzlich bietet die Solutionix-Linie 3D-Scanner und Software für den industriellen Markt. Der Hauptsitz von Medit befindet sich seit der Gründung im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen hat auch Vertretungen in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Europa und verfügt über ein globales Netzwerk von Distributoren in über 70 Ländern.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 7'200 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

