Der Chemiekonzern Ineos hat mit dem Energieerzeuger RWE einen STrobabnahmevertrag über erneuerbaren Strom abgeschlossen. Das Unternehmen will jährlich 198 GWh Windstrom für seine Anlagen in Belgien beziehen. Im Rahmen des Zehnjahresvertrags der 2021 beginnt, wird Ineos jährlich 198 Gigawattstunden grünen Strom von RWE beziehen. Der Strom stammt aus dem Windpark Northwester 2 in der belgischen Nordsee. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...