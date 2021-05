Unternehmen nimmt strategische Neueinstellungen für die Leitung der Umweltstrategie vor

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, teilte heute mit, dass das Unternehmen ab sofort an jedem seiner nordamerikanischen und europäischen Standorte Optionen im Bereich erneuerbare Energien anbietet und seinen Kunden so die Möglichkeit gibt, ihre Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Ferner hat das Unternehmen zwei Experten eingestellt, die das globale Engagement für ökologische Nachhaltigkeit führen werden.

Vier der Unternehmensstandorte beziehen derzeit zu mehr als 99 Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Wasser-, Gezeiten- und Windenergie) für kritische IT-Systeme über die Versorgungspartner von Vantage, während die übrigen Standorte Zugang zu Ankäufen von grünem Strom und Gutschriften für erneuerbare Energien über regionale Versorgungspartner anbieten. Vantage kooperiert aktiv mit Energieversorgern, Kunden und Branchenvertretern, um weltweit weitere Erneuerbare-Energie-Optionen zu unterstützen und in diese zu investieren.

Um den Fokus stärker auf Umweltziele zu richten, hat das Unternehmen Amanda Sutton zum Senior Director of Sustainability ernannt. Amanda Sutton wird das globale Nachhaltigkeitsprogramm von Vantage leiten und die Auswirkungen auf die Umwelt weltweit verringern. Außerdem wird Neal Kalita Verantwortung als Director of Power and Sustainability übernehmen und insbesondere für die europäischen Standorte des Unternehmens zuständig sein. Sutton und Kalita gehören einem globalen Team an, das für die ökologische Ausrichtungen von Planung, Bau und Betrieb der Anlagen verantwortlich ist.

"Vantage arbeitet mit unseren Kunden, Investoren und Versorgungsunternehmen zusammen, um in erneuerbare Energiequellen zu investieren und Ziele in allen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung zu definieren, die einen positiven Einfluss auf die Regionen unserer Standorte bewirken", so Sureel Choksi, President und CEO bei Vantage Data Centers. "Im Zuge die Erweiterung unseres ESG-Programms haben wir unser Führungsteam in verschiedenen Bereichen verstärkt, und ich freue mich sehr, Amanda und Neal zu begrüßen, die unser Team durch ihre Expertise bereichern werden."

Im Rahmen seines ESG-Programms (Environmental, Safety and Corporate Governance) verfolgt Vantage einen umfassenden Ansatz für die vielen Facetten der ökologischen Nachhaltigkeit.

"Vantage strebt Nachhaltigkeit unter einer Vielzahl von Aspekten an", erläutert Sutton. "Während wir bei Energieeffizienz und dem Zugang zu erneuerbaren Energien unsere Schwerpunkte setzen, investieren wir auch in Ressourcen, um unsere Kohlendioxidemissionen und unseren Wasserverbrauch zu senken und ein guter Partner für die Menschen in den Regionen unserer Standorte zu sein. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Standorte die umliegenden Gemeinden stärken und unseren Kunden und Mitarbeitern attraktive, komfortable und gesunde Räumlichkeiten bieten, in denen sie ihre beste Arbeit erbringen können."

Zu den zusätzlichen Nachhaltigkeitserfolgen und -merkmalen der Vantage-Standorte gehören:

Eliminierung des Wasserverbrauchs durch Kühlsysteme dank des Einsatzes von luftgekühlten Kältemaschinen mit einem geschlossenen Kreislaufsystem, das die Vorteile der wasserseitigen Einsparung nutzt

Nutzung von Energy Star-zertifizierten, hocheffizienten USV-Systemen mit doppelter Konvertierung, die eine jährliche Stromverbrauchseffektivität (PUE) von unter 1,3 aufweisen

Zertifizierungen für Umweltdesign, Bau und Betrieb von führenden internationalen Standardorganisationen

Recycling von Baumaterialien und Verwendung nachhaltiger Baumaterialien

Stromerzeugung vor Ort aus Sonnen- und Windenergie für nicht kritische Anwendungsbereiche am Standort in Nord-Virginia, einschließlich Außen- und Bürobeleuchtung

Begrünte Dächer, Solarfassaden, trockenheitsresistente Landschaftsgestaltung und Ladestationen für Elektrofahrzeuge an verschiedenen Standorten

Die ökologischen Nachhaltigkeitsziele und -initiativen des Unternehmens stehen im Einklang mit den Zielsetzungen seiner Hyperscale-, Cloud- und Enterprise-Kunden und Investoren wie etwa Colony Capital -, die vergleichbare Klima- und Umweltverpflichtungen für ihre Portfolios eingegangen sind.

Weitere Informationen über das weltweite Engagement von Vantage für Nachhaltigkeit sind verfügbar unter https://vantage-dc.com/features/sustainability/.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb in sechs Märkten in Nordamerika und sechs Märkten in Europa hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell erweitert werden können, wie es der Markt erfordert.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.vantage-dc.com.

