EVOTEC ERWEITERT ANTIKÖRPER-FORSCHUNGSPLATTFORM DURCH PARTNERSCHAFT MIT ALLOY THERAPEUTICS



21.12.2020 / 07:30

EVOTEC ERHÄLT FÜR DIE BIOLOGIKAFORSCHUNG ZUGANG ZUR HUMANISIERTEN PLATTFORM ATX-GX VON ALLOY THERAPEUTICS

PARTNERSCHAFT NUTZT ERGÄNZENDE STÄRKEN WIE IN SILICO-, IN VITRO- UND IN VIVO-ANTIKÖRPERFORSCHUNG FÜR EIN BREITES INDIKATIONSSPEKTRUM



Hamburg, 21 Dezember 2020:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) und Alloy Therapeutics ("Alloy"), ein Biotechnologieunternehmen, das Wissenschaftler bei ihrer Suche nach besseren Medikamenten unterstützt, gaben heute eine Technologiepartnerschaft zur Erweiterung der Antikörper-Forschungsplattform von Evotec bekannt.



Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Evotec Zugang zu Alloys ATX-Gx-Maus-Plattform zur best-in-class in vivo Erforschung vollständig humaner monoklonaler Antikörper ("mAb"), die sowohl in ihren eigenen als auch in verpartnerten F+E-Projekten für mehr als 15 Indikationsgebiete zur Anwendung kommt. ATX-Gx umfasst mehrere hochgradig immunkompetente transgene Mausstämme. Es wird erwartet, dass die Integration der ATX-Gx-Technologie in Evotecs bestehende Plattform auf dem Gebiet der Antikörperforschung zahlreiche Ausgangspunkte für innovative, indikationsübergreifende Forschungsprogramme liefern wird - insbesondere in Kombination mit J.HAL(SM), der humanoiden Antikörperbibliothek von Just - Evotec Biologics für die in vitro Antikörperforschung.



Evotec hat 2019 mit der Akquisition von Just - Evotec Biologics einen wichtigen Vorstoß in den Bereich Biologika unternommen und erfolgreich eine vollständig integrierte Plattform aufgebaut, mit der sich mAb-Projekte von der Konzeption bis zur Vermarktung entwickeln lassen. ATX-Gx ergänzt Evotecs umfassende Kompetenzen, wie Instrumente zur Erforschung großer Moleküle, Krankheitsbiologie, hochmoderne Zelllinienentwicklung, Design-Tools, die maschinelles Lernen einsetzen, Produktion, präklinische Studien zur IND-Einreichung sowie die Unterstützung von klinischen Studien und die Vermarktung.

Medienkontakt Evotec SE:

IR-Kontakt Evotec SE:

"Eine erfolgreiche integrierte Wirkstoffforschung und -entwicklung benötigt spezifische Expertise sowie hochmoderne Technologien und Kompetenzen. Wir freuen uns, mit der ATX-Gx-Plattform eine wichtige Erweiterung unseres bestehenden, hochklassigen Forschungsangebots für Biologika anbieten zu können.""Alloys Mission ist es, medizinischen Fortschritt durch Zusammenarbeit zu erreichen, indem wir den Zugang zu grundlegenden Wirkstoffforschungsplattformen und -dienstleistungen demokratisieren. Die Integration von ATX-Gx in Evotecs umfassende Kapazitäten zur Biologika-Forschung wird die Translation von therapeutischen Antikörper-Entwicklungsprogrammen für Evotecs wissenschaftliche Kunden beschleunigen."