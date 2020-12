Gold konnte in den letzten Handelstagen eine wichtige Weichenstellung erzwingen und kehrte über die Marke von 1.850 US-Dollar zurück. Damit wurde für Entlastung gesorgt.Gold konnte in den letzten Handelstagen eine wichtige Weichenstellung erzwingen und kehrte über die Marke von 1.850 US-Dollar zurück. Damit wurde für Entlastung gesorgt. So weit so gut. Doch längst nicht alle Entwicklungen zeichnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...