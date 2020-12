Wochenausblick: GfK-Konsumklima, PCE-Index, US-Verbrauchervertrauen

Werbung



Kurz vor der feiertagsbedingten Pause sorgen einige Konjunkturdaten für Spannung. Am Dienstag dürften die BIP-Daten aus den USA für Gesprächsstoff sorgen. Auch der von der US-Notenbank stark beachtete PCE-Index am Mittwoch sowie das Verbrauchervertrauen könnten die Kurse bewegen.



Montag

Die Woche startet ruhig mit dem CFNA-Index in den USA um 16 Uhr.





Dienstag

Um 8 Uhr erscheint das GfK-Konsumklima. Einen größeren Einfluss auf die Märke könnten die BIP-Daten für das dritte Quartal aus den USA um 14.30 Uhr haben. Weiter geht es um 16 Uhr mit dem Verbrauchervertrauen sowie Verkäufen bestehender Häuser.

Mittwoch

In der Nacht erscheinen die Frühindikatoren aus Japan. Am Nachmittag folgen zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA. Los geht es um 14.30 Uhr mit den Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Gleichzeitig wird der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, der Personal Consumption Expenditures Preisindex (PCE) bekanntgegeben. Um 16 Uhr folgen die Verkäufe neuer Häuser sowie das Uni-Michigan Verbrauchervertrauen.

Donnerstag

Am Heiligabend bleiben die Börsen in Frankfurt, Wien und Zürich geschlossen. Ein verkürzter Handel findet in Rom (12.30 Uhr), London (13.30 Uhr), Madrid (14.00 Uhr), Paris (14.05 Uhr) und New York (19.00 Uhr) statt, der US-Anleihenmarkt schließt um 20.00 Uhr. Die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie der Auftragseingang langlebiger Güter sind für 14.30 Uhr angesetzt.



Freitag

In Japan stehen die Verbraucherpreise, Arbeitslosenquote und der Einzelhandelsumsatz zur Veröffentlichung an. Die Börsen in Frankfurt, London, Madrid, Mailand, New York, Paris, Wien und Zürich bleiben geschlossen. Gehandelt wird in Russland, Japan und China.



