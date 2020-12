Scharfer Sell-Off beim DAX-Future im asiatischen Handel. In einer ungewöhnlich starken Bewegung verkauften die Marktteilnehmer heute früh zum Beginn des Handels an den asiatischen Präsenzbörsen den Leitindex für den deutschen Terminmarkt ab. Auch zeichnete sich keine echte Erholung ab im Vorfeld der europäischen Vorbörse, wo der DAX-Future immer noch -1,55 % unter dem Schlusskurs notiert bei 13.451 Punkten. Die amerikanischen Futures sind von dieser Bewegung unberührt. Der Nasdaq-Future steigt um +0,24 % auf 12.743 Punkte. Der Dow-Future liegt leicht höher bei 30.141 Punkten.Frankfurt startete am Freitag stark und ließ dann ebenso stark wieder nach. Die Kursbewegungen müssen allerdings vor dem Hintergrund gesehen werden, dass am Freitag großer Verfallstermin war, der sogenannten Hexensabbat, an dem Terminkontrakte (Futures und Optionen) verfallen und die Abrechnungspreise festgestellt werden. Der DAX beendete den Handelstag mit einem kleinen Minus von -0,27 % bei 13.630,51 Punkten und konnte sich damit ein weiteres Mal über der psychologisch wichtigen Marke von 13.500 Punkten halten. Die größten Verlierer des Tages waren adidas, die um -1,73 % auf 289,90 Euro fielen, und die Münchener Rück, die um -1,92 % auf 245,20 Euro nachgaben.

